Sorrento Calcio, aperta la vendita dei biglietti Nocerina – Sorrento. Archiviata la sconfitta con il Francavilla, i rossoneri del Sorrento preparano la prossima sfida che li vede in scena contro i rossoneri della Nocerina domenica alle 15 al San Francesco. Le ultime sfide tra le due compagini risalgono ad ottobre, per quanto riguarda l’andata in campionato, terminata con un pareggio di 0-0 e a settembre per la Coppa Italia che ha visto l’eliminazione dei molossi dopo la sconfitta per 2-0. Intanto la società rende nota l’apertura della vendita dei biglietti ai supporters che desiderano sostenere la squadra a Nocera. “I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili entro le ore 19.00 di sabato 19 febbraio p.v. presso il bar “La Siesta” di Sant’Agnello, oppure online sul circuito www.go2.it al prezzo di 10 euro + diritti di prevendita. N.B. Per accedere allo stadio è obbligatorio essere muniti di Green Pass Rafforzato (ad eccezione degli under 12 e degli esenti) ed indossare un dispositivo di protezione FFP2″.