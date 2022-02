Sorrento Calcio, ad Ugento per riscattare l’andata

Il Sorrento è ad Ugento per il turno infrasettimanale di campionato con l’intento di riscattare il match di andata contro la Virtus Matino, terminato allo stadio Italia per 0-2. Una condizione diversa, rispetto ad adesso, quella dei biancoblu che negli ultimi tre mesi hanno raccimolato solo un punto in 12 gare. Il Sorrento, invece, è a caccia della seconda vittoria consecutiva e mister Cioffi affida l’attacco a Ripa e a Gargiulo! Seguono aggiornamenti.