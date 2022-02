Sorrento, be the Radical change. Il nuovo locale in “rosa” di Via degli Aranci . Stefano ed Andrea hanno realizzato quello che si chiama un locale “trendy”. Siamo in Via degli Aranci e ci troviamo immersi in rosa dalla bellissima porta d’ingresso stile British, per non parlare della meravigliosa parete rivestita interamente di rose, molto glamour.Rosa sono anche le comode sedie sciccose,così come tutto il resto. Il “Radical” è un locale unico,spettacolare, innovativo amato dai giovani per l’atmosfera leggera dal Breakfast , cornetti e dolci e altro ancora .