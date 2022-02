Sorrento, avvicendamento alla centrale unica di committenza penisola sorrentina.

La centrale unica di committenza (CUC) è la stazione appaltante che gestisce gare d’appalto per conto di più Pubbliche Amministrazioni. L’attività delle centrali uniche è regolata da apposita convenzione.

Per quanto riguarda la Penisola Sorrentina, i Comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento e Sant’Agnello con proprie deliberazioni consiliari rispettivamente n° 6 del 29 febbraio 2016, n.15 del 23 febbraio 2016, n° 4 del 1° marzo 2016 e n° 2 del 29 gennaio 2016, esecutive ai sensi di legge, istituivano la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (C.U.P.S.) ed approvavano il regolamento comunale per la disciplina della stessa nonché il relativo schema di convenzione.

I comuni associati hanno destinato alle attività di competenza della C.U.C. P.S. un organico composto di n. 4 dipendenti, uno per ciascun comune.

All’epoca, per il Comune di Sorrento era stato individuato il dott. Aniello Cacace, collocato in congedo pensionistico, per cui si è provveduto a sostituirlo con la dott.ssa Maria Rosaria Esposito, già in forza all’organico del Comune presso il III Dipartimento.

ORDINANZA CUCSP