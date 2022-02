Sorrento. Apre la sede Caf-Ugl e Patronato Acai-Enas. Caf Ugl e del Patronato Acai-Enas insieme al servizio dei cittadini, con l’apertura della sede di Sorrento (corso Italia, 309). L’inaugurazione della sede di Ugl e Patronato Acai-Enas in programma martedì prossimo, alle ore 11, con l’intervento di autorità locali e nazionali, invitate all’evento. La nuova struttura si inserisce nel solco di una consolidata professionalità nel fornire gestione e supporto per consulenze previdenziali, reddito di cittadinanza, assegno unico (universale) attraverso una assistenza finalizzata e gratuita. «Da tempo la nostra struttura lavora per soddisfare tutte le necessità dei cittadini – spiega Fabio Giorgio, il professionista responsabile della sede Caf-Patronato -. A causa della emergenza pandemica siamo stati costretti a rimandare l’inaugurazione in attesta di tempi migliori. Finalmente, siamo riusciti ad organizzare l’evento, che sarà attuato, ovviamente, nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie. La nostra funzione è essenzialmente una missione: abbiamo precise responsabilità, perché chi si affida alla nostra assistenza, spesso porta i suoi problemi e necessità. Riuscire a risolvere i loro problemi e donare loro un sorriso rappresenta per me la gratificazione più grande. Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di fornire assistenza e trovare le soluzioni adatte ad ogni tipo di problematica. La nostra più grande soddisfazione è poter essere sempre al servizio dei cittadini, ma soprattutto assisterli in forma gratuita».

Altrettanto entusiasta dell’apertura della sede di Sorrento è il segretario Ugl, Gaetano Panico. «È sempre bello ed importante far nascere nuove realtà, aprire nuove “case“ per i lavoratori, i pensionati, le ragazze, i ragazzi precari e disoccupati – spiega -. Lo è ancora di più oggi in un contesto drammatico di crisi e di polverizzazione sociale. Aprire nuove realtà Ugl, ospitali ed accoglienti come la sede sindacale di Sorrento, in cui ascoltare e mettersi al servizio del prossimo con la rappresentanza, la contrattazione, con la nostra rete dei servizi, è il modo migliore per valorizzare e riaffermare i nostri valori, di esercitare il nostro ruolo di “sindacato quello di rappresentare e di difendere i diritti dei lavoratori “. Per questo voglio dire grazie, a nome di tutta la Ugl, la struttura del Caf Ugl e del Patronato Acaienas, a chi ha reso possibile questo risultato in un momento cruciale del territorio della penisola sorrentina, a cominciare da Peppino Parvolo, per l’ottimo lavoro alla guida dei servizi di Caf e Patronato che sostiene l’impegno del radicamento dell’organizzazione nel territorio, nei luoghi di lavoro e nelle realtà locali. Una grande comunità per affrontare le sfide del nuovo lavoro e della nuova composizione sociale».