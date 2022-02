Sorrento, approvate le nuove tariffe per il parcheggio “Achille Lauro” in vigore dall’1 marzo 2022

Il Comune di Sorrento – Delibera n. 13/2022 – rilevato che l’articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121, modificando quanto previsto dal Dlgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”, ha previsto che ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari dell’apposito contrassegno, “è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.

Atteso che le nuove disposizioni (come previsto dalla successiva lettera g-octies del su indicato decreto) hanno trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 in tutte le aree di sosta a pagamento (cd. Strisce blu) del comune di Sorrento.

Ritenuto che, a causa dell’agevolazione prevista per i veicoli dotati di contrassegno, si verificheranno minori entrate per questo Ente, il quale, secondo il su indicato dettato normativo, può provvedere a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento al fine di compensare le predette minori entrate.

Approva le seguenti tariffe da applicare alla gestione del Parcheggio Comunale “Achille Lauro”, a decorrere dal 1 marzo 2022:

Bus Turistici

– € 10,00 Parcheggio Bus ora e frazione di ora oltre 15 min. (h.07.00/h.21.00)

– € 40,00 – Tariffa forfettaria notturna (h.21.00/h.07.00)

– € 3,00 – Tariffa per singola operazione di carico o scarico. (max 15 min)

Tariffe Autovetture

– € 2,00 Parcheggio autovetture ora e frazione di ora per le prime tre ore, dalla quarta ora 3 € all’ora, con esenzione dal pagamento dalla diciannovesima alla ventiquattresima ora

– Franchigia gratuita per le soste inferiori ai 30 minuti

Tariffe Ciclomotori, motocicli e motoveicoli a tre/quattro ruote

– € 2,00 – Tariffa unica – (H24)

Abbonamenti Auto

– Annuale (solo residenti/lavoratori assegnazione con avviso pubblico) h.24

– RESIDENTI mensile € 60,00 – LAVORATORI mensili € 90,00

Abbonamenti Ciclomotori, motocicli e motoveicoli A DUE RUOTE

– Abbonamenti annuali (residenti/lavoratori) h.24 – assegnati con avviso pubblico – contratto con canone mensile € 20,00