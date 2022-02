Sorrento: anniversario della scomparsa di Lucio Dalla, intervista dell’Ass. “Nemesi” allo scrittore Raffaele Lauro.

Lucio Dalla. Nel decimo anniversario (1 marzo 2012 – 1 marzo 2022) della scomparsa del grande artista, l’intervista rilasciata all’associazione “Nemesi”, nell’ambito dell’evento sorrentino “I Colori di Lucio”, dallo scrittore Raffaele Lauro, autore di tre opere narrative, dedicate al suo capolavoro “Caruso”, alla sua straordinaria amicizia pluridecennale con Sorrento e con i sorrentini e al suo legame con San Martino Valle Caudina; di un documentario sui luoghi dell’anima di Lucio a Sorrento e di una canzone, emozionante ed evocativa di Dalla Poeta.

Breve nota bibliografica Dalla/Lauro

Lo scrittore Raffaele Lauro (Sorrento, 1944) ha dedicato, dal 2015 al 2017, tre opere narrative a Lucio Dalla (rispettivamente, al suo capolavoro “Caruso”, dal titolo “CARUSO THE SONG”, composta a Sorrento nell’estate del 1986; alla sua straordinaria amicizia pluridecennale con Sorrento e con i sorrentini, dal titolo “LUCIO DALLA E SORRENTO TOUR”, che documenta, anche per immagini, le testimonianze degli amici di Lucio, raccolte, in un tour di eventi dalliani, in Italia e all’estero, e, infine, al suo legame affettivo con San Martino Valle Caudina, dal titolo “LUCIO DALLA E SAN MARTINO VALLE CAUDINA”, dove, nell’agosto 1986, per la prima volta, interpretò in pubblico “Caruso”, riscuotendo il primo di tanti successi). Di seguito, Lauro ha scritto, diretto e commentato un documentario sui cinque luoghi di Sorrento più amati dal grande artista bolognese, cittadino onorario di Sorrento, dal titolo “LUCIO DALLA E SORRENTO – I LUOGHI DELL’ANIMA” e ha composto il testo di una canzone, emozionante ed evocativa di Dalla poeta, dal titolo “UNO STRACCIONE, UN CLOWN”. Le opere narrative sono state pubblicate dalla GoldenGate Edizioni di Roma, che ha prodotto anche il documentario, sottotitolato in inglese. La canzone è stata musicata dai maestri Giuliano Cardella, Paolo Della Mora e Alberto Lucerna. Tutta l’opera narrativa dell’Autore è disponibile sul sito (www.raffaelelauro.it), nonché su Wikipedia.