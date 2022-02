Sorrento: Alessia Arnese un argento che vale oro

Alessia Arnese un argento che vale oro. Domenica 6 febbraio si è aperta la stagione agonistica della Ginnastica ritmica. A fare il via agli appuntamenti federali la prova regionale del torneo individuale gold junior e senior, valevole per le prime tre classificate per la qualifica alla finale nazionale in terra piemontese ad aprile.

La Ginnastica Sorrento è stata rappresentata dalla sorrentina Alessia Arnese, classe 2007, che ha portato a termine una prova molto soddisfacente in entrambi gli attrezzi di gara.

Secondo punteggio al cerchio e primo alle clavette, che sommati le hanno fatto guadagnare un bellissimo argento.

Risultato che arriva solo dopo due mesi dalla bellissima impresa nella gara conclusiva dell’anno, il campionato nazionale individuale silver di Rimini, dove due piccole allieve, Charlene Siviero, 2011, e Damiana Pane, 2010, hanno vinto ben 4 medaglie di specialità e 1 all round.

A dimostrazione che anche in un periodo così complicato e pieno di imprevisti la costanza e il coraggio di tante atlete e delle loro famiglie, unito ad una guida esperta di uno staff tecnico, sono sempre una forza vincente!