Sorrento, al via i lavori di rifacimento delle strade collinari: le chiusure. Prendono il via i lavori per il rifacimento di alcuni tratti di strada della zona collinare di Sorrento. Per l’esecuzione degli interventi, che dovrebbero concludersi entro metà maggio, il comandante della polizia municipale di Sorrento, colonnello Rosa Russo, ha disposto un provvedimento che impone la chiusura totale della strada nei tratti di volta in volta interessati.

Questo il testo dell’ordinanza:

Dalle ore 00.00 di giovedì 24 febbraio alle ore 24.00 di venerdì 13 maggio 2022

1. in VIA BARANICA E VIA RIVEZZOLI, limitatamente all’impegno giornaliero di tratti stradali di lunghezza non superiore a mt. 200 ca. di dette strade e per non più di 28 giorni consecutivi, a partire dall’inizio di VIA RIVEZZOLI da via Nastro Azzurro verso VIA BARANICA, interamente compresa:

a. il DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE con interdizione totale alla circolazione;

b. il DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE durante le operazioni di demolizione,

ripavimentazione ed asciugatura/presa del nuovo manto viabile;

a tal riguardo, sarà cura ed onere del concessionario apporre preventivamente, all’inizio di dette strade e lungo il loro sviluppo, idonea cartellonistica di avviso per l’utenza, della durata dei lavori in corso, oltre quella di prescrizione e di pericolo prevista dal vigente Codice della Strada;

la ditta esecutrice dovrà comunque assicurare, congrue e costanti finestre temporali di apertura al solo transito pedonale dei residenti della zona interdetta alla circolazione veicolare, ad intervalli di almeno 30-45 minuti ed in condizioni di sicurezza, anche a mezzo di idonee passerelle e/o percorsi pedonali alternativi;

i residenti dei tratti di strada interessati di volta in volta dai lavori, alternativamente all’attesa dell’apertura temporanea al solo transito pedonale, per raggiungere i principali centri urbani e servizi, potranno procedere con direttrice di marcia opposta a quella della zona interdetta alla circolazione;

2. in VIA BARANICA, nel tratto compreso fra l’angolo con VIA 1^ TRAVERSA BARANICA ed il civico 3 (c.d. PIAZZETTA BARANICA):

c. il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTIVA DI TUTTI I VEICOLI;

d. il RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA sul lato destro della piazzetta;

e. il LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ A 10 km/h;

i titolari di contrassegno ‘H’ e/o di stallo assegnato per la sosta del proprio veicolo potranno sostare a valle di VIA BARANICA, sul lato antistante i civici pari della stessa strada, senza recare intralcio alla circolazione veicolare o sugli spazi indicati di volta in volta dalla ditta esecutrice dei lavori ovvero da personale di questo Dipartimento;

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DOVRÀ ADOTTARE TUTTI GLI ACCORGIMENTI NECESSARI PER LA SICUREZZA E LA FLUIDITA’ DELLA CIRCOLAZIONE, IVI COMPRESO L’IMPIEGO DI MOVIERI E/O LANTERNE SEMAFORICHE OMOLOGATE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CODICE DELLA STRADA E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, RICHIAMATI IN PREMESSA E GARANTIRNE LA PERFETTA EFFICIENZA, PER TUTTA LA VALIDITA’ DEL PRESENTE DISPOSITIVO.

Con lo stesso provvedimento si concede, nello stesso lasso temporale, un’area di suolo pubblico stradale corrispondente a parte della carreggiata e dell’area di sosta veicoli di VIA BARANICA, nel tratto compreso fra l’angolo con VIA 1^ TRAVERSA BARANICA ed il civico 3 (c.d. PIAZZETTA BARANICA), pari ad una superficie totale di mq 356,50 circa (mt. 13,20 x mt. 27,00) per l’allestimento di un’area di cantiere e deposito di materiali, attrezzature e mezzi d’opera;

Inoltre è autorizzata sull’area in concessione, in deroga alla regolamentazione vigente, la sosta dei mezzi d’opera, degli autocarri e degli autoveicoli di cantiere ed il deposito temporaneo del materiale e delle attrezzature in uso alla ditta esecutrice dei lavori stradali ‘IMPRESA EDILE STRADALE RISI LUCIANO S.R.L.’ con sede legale in Palomonte (SA), alla via loc. Fontana n. 55, solo ed esclusivamente per i lavori in premessa.