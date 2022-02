Sorrento: addio a Raffaele Fruscio a 91 anni

La città di Sorrento è in lutto per la scomparsa di Raffaele Fruscio, che lascia i suoi cari in un dolore immenso all’età di 91 anni. La famiglia Fruscio ne annuncia la perdita, a partire dai figli, il fratello, la sorella, i nipoti, ed i parenti tutti ne danno il triste annuncio al momento della cremazione ormai avvenuta. Sincere condoglianze da Positanonews, affinché un ricordo del caro Raffaele possa essere di sollievo per la sua famiglia travolta dal dolore.