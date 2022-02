Sorrento: a Villa Fiorentino apre la mostra “Territorio e Arte”. “Territorio e Arte” è il titolo della mostra che la Fondazione Sorrento ha deciso di dedicare ad alcuni artisti della Costiera. Appuntamento a Villa Fiorentino dall’8 al 20 febbraio con una esposizione ideata allo scopo di far conoscere il lavoro e le opere di pittori locali che si distinguono per la loro arte.

“Quest’anno – annuncia l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento – siamo lieti di ospitare Sergio Buonocore, Carmen Coppola e la mostra per la selezione Biennale d’arte Internazionale di Roma 2022 a cura di Letizia Caiazzo dell’Associazione Ars Harmonia Mundi”.

Sergio Buonocore, nato nel 1966 a Vico Equense, è un artista in continua evoluzione.Soprannominato “il ritrattista dei vip”, menzionato sugli atlanti di arte contemporanea De Agostini e Mondadori, è presente in diverse gallerie nazionali e internazionali(Praga, Madrid, Lisbona, Roma).

Carmen Coppola, classe ‘91, è originaria di Sant’Agnello. Graphic designer in un’azienda di moda a Milano, dipinge per passione ed esordisce in questa mostra esponendo le sue sei opere realizzate con olio ed acrilico su tela. Ciascun dipinto, ricco di allegorie, può assumere diverse e soggettive interpretazioni.

Letizia Caiazzo, artista specializzata nel cyberidigitale, già presente lo scorso anno a Villa Fiorentino con una sua personale, per il 2022 presenta la mostra di selezione per la Biennale d’arte Internazionale di Roma 2022, nonché il concorso di poesia “Compiuta Donzella”.

L’evento inaugura l’8 febbraio alle ore 17.30.

Durante lo svolgimento della mostra, sabato 12 febbraio, si svolgerà la cerimonia di premiazione per la selezione delle opere per la partecipazione alla XIV Biennale d’Arte Internazionale di Roma 2022 e del concorso di poesia “Compiuta Donzella” a cura dell’associazione Ars Harmonia Mundi.

Ingresso libero, orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato e domenica fino alle 20, richiesta per l’accesso l’esibizione del green pass.