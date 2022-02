Sorrento, a Marina Piccola sequestrato un casotto adibito a biglietteria e punto informativo

Sorrento, a Marina Piccola è stato posto sotto sequestro un casotto in una ad una società del settore marittimo e che veniva utilizzato come punto informativo e biglietteria. Già nelle scorse settimane vi furono dei sequestri proprio negli stabilimenti di Marina Piccola.

Il tutto rientra in una larga operazione di indagine della Procura di Torre Annunziata sulle occupazioni di demanio marittimo a Sorrento al fine di accertare la presenza di opere abusive ed illegittime. In caso di irregolarità su aree demaniali, i titoli concessori sono soggetti a revoca.

Resta aperta anche la questione relativa alle biglietterie esistenti nella stazione marittima utilizzate dalle compagnie marittime che effettuano collegamenti con le isole e nel golfo. L’amministrazione comunale di Sorrento sostiene l’abusività delle occupazioni e ad inizio anno ha approvato e pubblicato l’avviso per il rilascio di cinque concessioni demaniali marittime per i locali adibiti a biglietterie ed ha ordinato lo sgombero con conseguente ricorso al Tar della Campania da parte delle società.