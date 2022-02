“Soffiate” per indagare ed interrogatorio bis per Penna: il pm nega tutto. Ne parla Salvatore De Napoli in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

L’ex pm Roberto Penna respinge le accuse anche per gli articoli di stampa “suggeriti” per aprire indagini sulle aziende dei Rainone. È continuato ieri pomeriggio l’interrogatorio dell’ex magistrato in servizio alla procura di Salerno, arrestato la scorsa settimana nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli su una presunta corruzione e una concussione, la prima per mano di persone interessate al consorzio di imprese edili ReseArch con problemi di interdittiva antimafia e la seconda ai danni dei Rainone che, per il magistrato, avrebbero avuto l’utilità di far dare degli incarichi alla sua compagna Maria Gabriella Gallevi, avvocato di Eboli.

L’interrogatorio. La tranche dell’interrogatorio di garanzia di ieri ha riguardato le ipotesi di abuso d’ufficio e di rivelazioni di segreti d’ufficio su cui indaga la Procura solo Penna, accuse non soggette alla misura cautelare degli arresti domiciliari ma a quella dell’eventuale interdittiva. L’ex pm, assistito dall’avvocato Guglielmo Scarlato, ha respinto l’impianto investigativo sottolineando quelle che per lui sono incongruenze in date e fatti contestategli dai magistrati partenopei. In queste ore si attende la decisione del gip sia per quanto riguarda la misura cautelare degli arresti domiciliari sia per quella dell’interdittiva possibile per stabilire quando presentare un eventuale ricorso al tribunale del Riesame, nel primo caso, e un appello nel secondo.

Il “sistema Penna”. Il magistrato, secondo le indagini dei carabinieri del Ros guidati dalla procura di Napoli, avrebbe fatto pressioni nei confronti di Rainone coinvolgendo anche giornali e cercando di interessare comitati civici per far aprire indagini e farsele assegnare. Il tutto per continuare ottenere dai Rainone incarichi professionali a favore della compagnia, l’avvocatessa Gallevi. Penna aveva manifestato nei primi mesi dello scorso anno l’intenzione di indagare sull’area ex Marzotto, dove i Rainone dovevano costruire 181 alloggi, ma lamentava di non poterlo fare perché il suo procuratore aggiunto non intendeva assegnargli il fascicolo. Non riuscendoci, già prima dell’assegnazione dell’inchiesta inerente