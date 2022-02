Smart Coast Network: approvato il progetto tra i Comuni della Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia. Il Comune di Castellammare di Stabia è stato scelto come capofila di una proposta progettuale presentata sinergicamente da tutti i Comuni della penisola sorrentina (Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense) per la candidatura all’avviso pubblico della Città Metropolitana di Napoli per l’accesso ai fondi del Pnrr.

La delibera approvata e pubblicata ieri dall’amministrazione comunale di Vico Equense dà il via libera a un progetto che si chiama Smart Coast Network che punta a intercettare 15 milioni di euro attraverso la candidatura ai fondi che saranno messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Napoli.

L’ambito che comprende i 7 Comuni ha affidato la redazione delle schede progettuali all’assessore all’Urbanistica di Castellammare, Fulvio Cali. I tempi sono stretti, già entro il 28 febbraio i documenti dovranno essere inviati all’ ex provincia, con l’obiettivo di ottenere il via libera al finanziamento delle opere per la metà di marzo. L’obiettivo è incrementare i collegamenti via mare da Castellammare alla penisola e anche la possibilità di creare una pista ciclabile dalla città stabiese fino a Massa Lubrense. Nell’ottica di una visione sempre più proiettata al green, inoltre, tutti i Comuni dovrebbero dotarsi di mezzi elettrici per la polizia municipale e il servizio di trasporto scolastico.