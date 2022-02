Sita Sud, venerdì 25 febbraio sciopero di 24 ore

Il Servizio di trasporti Sita Sud comunica che, in adesione all’agitazione sindacale nazionale del T.P.L., le Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, UGLT, FAISA-CISAL hanno proclamato per venerdì 25 febbrario 2022 un’azione di sciopero di 24 ore e pertanto non sarà possibile garantire il regolare svolgimento dei servizi di linea.

Ai sensi della Legge 146/90, verranno effettuate le corse con orari di partenza ed arrivo ai capilinea nelle fasce orarie di garanzia dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.