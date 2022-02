Shock a Nocera, Ernesto Manzo , sindacalista 66enne muore soffocato da una mozzarella

Si può morire per una mozzarella? Si, non è la prima volta, spesso capitano i bambini , il problema è legato alle vie respiratorie . Purtroppo è successo in provincia di Salerno a Nocera Inferiore a perdere la vita Ernesto Manzo, sindacalista di 66 anni, morto soffocato dopo avere ingerito un boccone di mozzarella.

I soccorritori hanno tentato di tutto, con manovre salvavita e non solo, per evitare la più assurda delle morti, ma purtroppo Manzo non ce l’ha fatta.

La notizia ha fatto il giro del Salernitano, dove Manzo era molto conosciuto per la sua decennale attività da sindacalista del settore agricolo si era battuto soprattutto per i diritti dei braccianti e dei lavoratori agricoli e

Sul posto della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.