Sergio Buonocore a Villa Fiorentino per la mostra “𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗲”

Dall’ 8 al 20 Febbraio si terrà a Villa Fiorentino la mostra “𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗲”, una esposizione che come si evince dal titolo vuole mettere in risalto le opere di artisti locali che si distinguono per la loro arte.

Quest’anno siamo lieti di ospitare gli artisti Sergio Buonocore, Carmen Coppola e la mostra per la selezione Biennale d’arte Internazionale di Roma 2022 a cura di Letizia Caiazzo dell’ASS. Ars Harmonia Mundi.