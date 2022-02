Seconda sconfitta consecutiva per il San Vito Positano che cade a Tramonti. Nella 18esima partita di campionato di promozione, il San Vito Positano va in trasferta al Comunale San Felice di Tramonti con l’intento di archiviare la sconfitta con il Victoria Marra della scorsa settimana. Contro il Pagani, però, nonostante un’ottima prestazione della compagine giallorossa, il match termina 2-0 per i padroni di casa. Primo tempo dominato dai ragazzi di mister Gargiulo che sfiorano più volte il gol, ma trovano di fronte un portiere in palla che le para tutte. Nella ripresa tutto muta: il Pagani apporta cambi giusti e al 70′ Versiglioni insacca nella rete di testa su calcio d’angolo. Il San Vito si rimbocca le maniche ed inizia ad attaccare, subendo di tanto in tanto qualche contropiede. Decisivo Coppola, che prima para un diagonale scagliato sul secondo palo, ma poi dopo qualche minuto, subisce il secondo gol perché la palla gli scivola dalle mani. Ora testa alla gara di domenica prossima che vede i giallorossi ospitare il San Sebastiano al Cerulli di Massa!