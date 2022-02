Se lo sogni puoi andarci, la Croazia ti aspetta !

Il saluto alla Primavera è in Croazia

La Croazia distesa lungo il Mare Adriatico, vicina all’Europa Centrale, è un Paese che vanta un ricco patrimonio culturale, lo spirito giovane dei suoi abitanti e un’energia vibrante la rendono irresistibile a coloro che cercano un’esperienza di soggiorno diverso. Per tutto l’anno, si può godere di una bellezza naturale mozzafiato, di coste sconfinate, di una gastronomia variegata, di avventura, sport e wellness. La Croazia è famosa per la natura intatta e la diversità della flora e fauna alla quale non si può rimanere indifferenti. I dodici parchi naturali e gli otto parchi nazionali, dal roccioso Velebit Settentrionale ai Laghi di Plitvice alle valli e zone paludose di Kopački rit, si distinguono per la loro bellezza e salvaguardia. Oltre a godersi la natura, si possono visitare i numerosi musei e le altre attrazioni o esplorare il ricco patrimonio culturale e storico, castelli favolosi fino al patrimonio protetto dall’UNESCO.

La Croazia nell’agosto scorso ha avuto un vero record di arrivi da molti paesi del mondo, attestandosi come meta sempre più gradita ai turisti che voglio trovare una destinazione sicura e vicina, dove i prezzi sono contenuti e le bellezze delle città d’arte e delle sue spiagge sono ambite da tutti. 4,3 milioni sono stati gli arrivi nell’agosto dello scorso anno con 30,7 milioni di pernottamenti, ovvero il 59% in più di arrivi e il 46% in più di pernottamenti.

Safe stay in Croatia è un marchio nazionale per i protocolli di sicurezza nel settore del turismo e della ristorazione assegnato alle aziende del settore turistico dal Ministero del Turismo e dello Sport dal 2021. Questo marchio consente ai visitatori di identificare più facilmente destinazioni, fornitori dei servizi di alloggio e trasporto, attrazioni turistiche che hanno adottato gli standard globali di igiene e salute. Il marchio Safe stay in Croatia dimostra che la salute dei viaggiatori è la priorità assoluta.

Ogni regione della Croazia ha il suo fascino, Viviana Vukelic, Direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, a chi le chiede cinque posti per sognare l’amore, per un viaggio romantico con la persona amata all’aria aperta, con cibo delizioso e un romantico tramonto sulla spiaggia in riva al mare cristallino e sotto il cielo azzurro oppure per un matrimonio in campagna, ha affermato: «Non importa se scegli una città o un’isola, la Croazia offre scenari mozzafiato, ville e giardini sontuosi, hotel eleganti o castelli da favola circondati da una bellezza della natura infinita. Immergiti nel tuo viaggio romantico e trova il luogo perfetto dei tuoi sogni e dell’amore ! »

#L’isola di Santa Caterina in Istria è un’affascinante location degli innamorati e una delle più belle isole dell’arcipelago di Rovigno. Anche se ci vogliono solo cinque minuti per raggiungerla, il romantico giro in barca lascia tutti ipnotizzati per l’ambiente unico. L’isola è abbellita da vegetazione mediterranea e da un antico bosco di conifere, parchi paesaggistici, qui si possono fare passeggiate con splendide viste sulla città di Rovigno. https://www.rovinj-tourism.com/it

#Opatija è la meta ideale per gli innamorati. L’anno scorso, European Best Destinations e Forbes hanno classificato Opatija tra le città più romantiche d’ Europa. Quest’anno il portale turistico Trips to discover, con oltre 1,6 milioni di follower, ha incluso Opatija nella lista delle 15 località per un viaggio romantico. Il contrasto tra il mare turchese e le montagne verdi, le ville lussuose e la pittoresca passeggiata costiera la rendono la località ideale per coppie di tutte le età. https://www.visitopatija.com/it

#Vis è l’isola più lontana dell’arcipelago della Dalmazia Centrale, conosciuta anche come l’isola dei pescatori, dei viticoltori e della natura incontaminata. In barca si esplora questo paradiso terrestre, con la bellissima isola di Host e il suo faro, che dista pochi minuti di motoscafo dall’isola di Vis. I suoi ospiti hanno a disposizione l’intera isola, sia per una piacevole passeggiata che per un soggiorno in una natura praticamente intatta.

https://www.tz-vis.hr/

#L’isola di Korčula è magica, unica nel suo genere. La leggenda narra che Korcula fosse la ninfa di Korkyra trasformata in un’isola paradisiaca dal geloso Poseidone. Abitata dai tempi degli antichi greci, questa isola incanta con la sua bellezza senza tempo, con le sue spiagge meravigliose e il mare cristallino, cibo e vino straordinari. È una nuova destinazione mondiale anche per i matrimoni.

https://www.visitkorcula.eu/index-it.html

#Isola di Galešnjak a forma di cuore (chiamata l’Isola dell’Amore) si trova non lontano da Zara, nel canale di Pasman, ed è un fenomeno naturale che fa sciogliere il cuore. La sua forma insolita fu notata già nel 1806 dal cartografo ufficiale di Napoleone, Charles-François Beautemps-Beaupré, che la inserì nel suo atlante della costa dalmata, conservato oggi presso la Biblioteca Nazionale e universitaria di Zagabria. L’isola, a forma di cuore, è stata evidenziata su Google Earth nel febbraio 2009 che ha consentito che tutto il mondo la scoprisse. È raggiungibile in barca da una delle vicine località, si possono fare dei i favolosi bagni godendosi meravigliosi tramonti romantici.

Galesnjak foto Boris Kacan

https://www.pasman.hr/it/pasman/galesnjak

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito: https://croatia.hr/it-IT

Harry di Prisco