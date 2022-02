Scontro De Luca-Fazio a Che tempo che fa: “Lei cerca la rissa, i fiumi di denaro del Pnrr non li abbiamo visti”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto in diretta a “Che tempo che fa”, programma condotto da Fabio Fazio su Rai Tre. Nel corso della trasmissione, sono stati vari i temi affrontati dal governatore, passando dall’obbligo della mascherina al Pnrr.

Per quanto riguarda le mascherine, De Luca ha ribadito che “Noi abbiamo semplicemente dato un’interpretazione più restrittiva rispetto alle normative nazionali. Sarebbe già rimasta obbligatoria nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici, nei teatri, cinema, stadi.. ma quando diciamo che all’aperto l’uso è facoltativo salvo in caso di assembramenti, come facciamo a “misurare” questi assembramenti? Diventa anche impossibile tenerla in tasca e poi tirarla fuori quando serve. Da qui la nostra decisione – ha aggiunto -, mi sembra un normale gesto di responsabilità tenerla altre due settimane, attendiamo che il contagio raffreddi ulteriormente”.

Nel finale del collegamento, il presidente De Luca ha trovato il tempo di scherzare con Fabio Fazio, chiedendogli un parere sulla sigla Pnrr, più volte criticata dallo stesso presidente della Campania: “So che a lei non piace per niente questo acronimo”, ha esordito Fazio. “Un omaggio al barocco italiano”, ha replicato De Luca. Fazio ha poi incalzato ricordandogli che: “Lei era arrivato a dire ironicamente che meriterebbe quasi due anni di carcere chi ha scelto questo nome”. E De Luca ancora una volta è stato al gioco, ironizzando nuovamente: “Fazio, lei cerca la rissa e non va bene.. si è appena avviato sul percorso di beatificazione”.