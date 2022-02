Sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei. Ancora uno sciame sismico in Campania nella zona dei Campi Flegrei. Qui, infatti, i sismografi spesso rilevano movimenti tellurici. Sono degli episodi normalissimi in una zona con delle peculiarità uniche come quella dei Campi Flegrei.

Come riporta Il Mattino, infatti, la scossa di maggiore intensità è stata di magnitudo 1.0. Il terremoto si é verificato alle ore 10:13 ad una profondità 1,9 km con epicentro a Bagnoli. L’ultimo, alle ore 10:48 di magnitudo 0.3 nei pressi del vulcano Solfatara.

Gli eventi, caratterizzati da bassa energia, tuttavia, sono stati percepiti da alcuni residenti in zona epicentrale, che su Facebook, scrivono: «Via, antiniana, si, tante»; «Si, due, via Napoli» ; «Anche Bagnoli »; «Via pisciarelli si» ; «Sentita via San gennaro agnano».