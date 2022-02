Scelta “green” a Vietri sul Mare: arrivano le colonnine elettriche. Ne parla Antonio Di Giovanni in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Il futuro sono le “smart city” e la città della ceramica si dota subito di colonnine elettriche. Ed è tra le prime in Costiera Amalfitana a puntare sull’ecologico con i trasporti alimentati a corrente elettrica. Due sono le postazioni installate a piazza Matteotti nel parcheggio a ridosso delle via delle Ceramiche. Una location strategica perché è tra i luoghi di arrivo dei turisti.

La scelta “green” di Vietri sul Mare è l’evoluzione del progetto ecologico che prevede il completo azzeramento del traffico veicolare in direzione di Marina. Obiettivo da oggi a un anno e mezzo. L’ascensore che dalla stazione ferroviaria arriva a piazza Matteotti, il progetto di funivia dalla stessa piazza a Marina sono alcuni dei punti del progetto messo in campo dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone . Il primo cittadino dichiara: «sono collegamenti meccanici che hanno l’obiettivo di consentire l’accesso alla Marina con una modalità alternativa all’autovettura privata. Sarà sempre più facile, agevole ed ecologico raggiungere la nostra frazione costiera ». Nelle intenzioni del Comune c’è anche l’istituzione del servizio navetta per smaltire il traffico soprattutto estivo. Segnali concreti di attenzione all’ambiente nel quale la città della ceramica punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nello sviluppo turistico della Divina, cercando di riprendersi di “prima perla’.