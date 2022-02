Scavi di Pompei, droni in volo per il monitoraggio del sito archeologico. Primo volo con l’utilizzo di drone di ultima generazione, questa mattina, nella Insula IV della Regio VI nel sito di Pompei nell’ambito del progetto di monitoraggio per la tutela del Parco Archeologico.

«L’obiettivo – spiega il direttore generale Gabriel Zuchtriegel – è di utilizzare l’intelligenza artificiale per riconoscere fenomeni di degrado, e a supporto della programmazione degli interventi di manutenzione e di restauro nel sito di Pompei».