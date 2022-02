Sasha, l’eroico cane-pompiere dei terremoti di Ischia e del Centro Italia, va in pensione. È andata in pensione Sasha, il cane pompiere di Avellino in prima linea durante i terremoti che hanno colpito Ischia ed il centro Italia. La cagnolina, un labrador nero di 11 anni, si godrà la meritata pensione dopo anni di onorato servizio nella squadra dei Vigili del Fuoco dell’Irpinia.

Sasha in dieci anni di servizio si è resa protagonista di tanti grandi interventi, e come tale riceverà gli onori del caso: alle 9 di oggi, lunedì 14 febbraio, il personale dei vigili del fuoco alla presenza del comandante Mario Bellizzi, ha dato il saluto all’eroina a quattro zampe, davanti allo schieramento di uomini e mezzi alla caserma dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino.

Sasha era entrata in servizio nell’ottobre del 2011: in questi dieci anni ha partecipato, assieme al Capo Squadra e suo conduttore Guglielmo Landi, a diverse grandi calamità regionali e nazionali: dal terremoto del Centro Italia a quello di Ischia, sempre pronta a fiutare sotto le macerie la presenza di persone intrappolate o fughe pericolose di gas. Ma Sasha ha aiutato anche a ritrovare i tanti dispersi sui monti dell’Irpinia: da cacciatori di funghi a escursionisti, tutti ritrovati e riportati in salvo. Per lei, Sasha, anche tante ore con i bimbi nei percorsi di Pompieropoli, i parchi a tema dove si è scatenata in prove di abilità tra gli applausi dei più giovani.

“A lei vanno i nostri ringraziamenti per aver contribuito al salvataggio di tante persone, e i saluti di tutto il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino oltre che gli auguri di meritato riposo”, fanno sapere dal Comando Provinciale.