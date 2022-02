Sant’Antonio Abate, l’addio al 23enne Gerry Lepre deceduto improvvisamente a Trieste

Sant’Antonio Abate in lutto per la prematura ed improvvisa scomparsa del 23enne Gerry Lepre, trovato senza vita nella sua stanza dai colleghi. Il giovane è deceduto a Trieste dove si trovava per motivi di lavoro. Sul suo corpo è stata effettuata l’autopsia che chiarirà i motivi della morte.

Intanto la salma è rientrata a Sant’Antonio Abate dove, alle 15.00 di domani, si svolgeranno i funerali.

A piangerlo tutta la sua città, il papà Alfonso e la mamma Lina, la fidanza Marina, le sorelle Giusy e Michela, il cognato Pasquale, i nonni, gli zii, i cugini e tutti gli amici e coloro che lo hanno amato e che ora attendono di sapere cosa abbia provocato la morte di Gerardo.