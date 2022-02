Sant’Agnello: tutto pronto al Seven Hostel per il primo recruiting day turistico del 2022 dei giorni 8 e 9 febbraio.

Saranno gli studenti e i docenti delle classi turistiche dell’Istituto Superiore Carlo Levi di Portici-dirigente scolastico prof.ssa Antonietta Castigliano- ad aprire le attività formative e di orientamento al lavoro del RECRUITING DAY TURISTICO -promosso da ScuolaLavoroTurismo -associazione di promozione sociale di Castellammare di Stabia e -Lavorint spa- agenzia del lavoro nazionale- con oltre 40 sedi in tutta Italia-La selezione per lavorare nel turismo e nella ristorazione- si svolgerà al SEVEN HOSTEL di S.Agnello 8/9 febbraio dalle 1430 -per due giornate consecutive-

Gli organizzatori hanno infatti inteso partire anche nelle giornate del reclutamento- dalla formazione e la Ri-collocazione-con particolare riferimento ai giovanissimi che rappresentano le frontiere del futuro, alla luce di un mondo del lavoro in rapidissima trasformazione e che-si spera- riesca ad operare presto- la transizione dall’assistenzialismo alle politiche attive.

Gli Hotel e le strutture turistiche e ristorative della Campania saranno presenti in massa-non vedono l’ora di poter completare le brigate(ancora molti i buchi da coprire ) per la stagione turistica 2022-Ci sono quasi tutti-dai grandi Hotel della Penisola Sorrentina (Acampora Hotels-gli alberghi di Giglio Travel-il Vesuvio-Corallo-ArtGrand Hotel Paradiso-Oriente di Vico Equense)agli alberghi di Massalubrense- Positano-Ravello.Ischia-da tutte le roccaforti del turismo campano-Massiccia come sempre la partecipazione di Castellammare di Stabia- con l’ Hotel Europa-dove ScuolaLavoroTurismo ha la propria ScuolaAlbergo -ma anche Hotel Villa Cimmino-Hotel La Panoramica-Relais La Fornace-per la prima volta al Recruiting day- il nuovo Hotel Stabia

Numerosa la partecipazione del mondo della ristorazione- sia campano che da altre regioni-in particolare- ci saranno al recruiting -rappresentanti di aziende di Piemonte e Toscana-Ancora bassa l’adesione dei tour operator-al momento solo in 3 si sono prenotati- a significare che questo dei viaggi-in particolare all’estero- e’ ancora un comparto che stenta a uscire dalla crisi

La manifestazione cui sono stati invitati anche Federalberghi Penisola Sorrentina e Federalberghi Costa del Vesuvio-vede la partecipazione di due partner storici di ScuolaLavoroTurismo-la StartCode di Avellino-specialisti nella formazione professionale-politiche attive del lavoro e consulenza aziendale e il Dipartimento di studi e ricerche turistiche di sviluppo territoriale di Salerno

I candidati ai colloqui-già oltre 100 -.sono in fase di INCROCIO tra la domanda e l’offerta –infatti hanno preparato un cv e un vocale di presentazione personale- che viene inviato- nel gruppo-whatsapp- delle aziende partecipanti- che in queste ore stanno già spulciando -cv su cv -.per trovare le candidature piu adatte alle loro esigenze aziendali e poter cosi chiudere-poi- il reclutamento- nella due giorni del Seven Hostel

Nello de Martino- giornalista -autore e conduttore televisivo-Telecapri fara’uno speciale -sul Recruiting Day- -affiancherà Pasquale Bruno(ScuolaLavoroTurismo) e Giuseppe Grimaldi (Lavorint)-nella conduzione di un evento che assegnerà il primo premio Diritto Mirato ai corsisti che maggiormente si sono distinti nei percorsi di riqualificazione delle competenze finanziati dal Fondo Forma.Temp-a confermare l’importanza che i promotori della manifestazione- assegnano al fondamentale settore della formazione

ScuolaLavoroTurismo e Lavorint rivolgono un appello ai ritardatari-aziende e candidati -a prenotarsi al piu presto -per favorire una ordinata organizzazione della due giorni- dove oltre a portare- green pass- mascherina-e il curriculum -è opportuno mantenere un comportamento esemplare -anche nella gestione delle file per accedere ai colloqui –Dopo tanti mesi di file per motivi sanitari -finalmente una fila(gli organizzatori assicurano che sara smaltita in pochi minuti)per andare a lavorare nel turismo!!-Dalla Campania e dal cuore della Penisola Sorrentina si alza il grido di un TURISMO e una RISTORAZIONE che vogliono ripartire alla grande -in questo 2022-appena iniziato

INFO -RECRUITING DAY-whatsapp 345-2317893