Sant’Agnello: quasi ultimati i lavori al rione Trasaella. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani:

Sono quasi ultimati i lavori che hanno interessato il rione Trasaella. E’ il I° lotto di un più ampio progetto di intervento.

Dopo aver rimosso i sanpietrini dell’antica stradina sono stati rifatti tutti i sottoservizi.

Tutto pronto per II° lotto che interessa la strada di accesso a Trasaella con il rifacimento del manto stradale.

Per il rifacimento dell’asfalto, questi i tratti interessati sul territorio comunale: dall’incrocio con Via S. Vito ad incrocio Via Maiano e da qui fino a Via S. Giuseppe.

Contemporaneamente partiranno anche i lavori del Belvedere ai Colli di Fontanelle.

Inoltre, a fine settimana al via i lavori di adeguamento degli impianti fognari in via Paola Zancani che, concordati con la Gori, devono restituirci un sistema idrico e fognario sufficiente a soddisfare le esigenze territoriali ed in grado di prevenire disservizi alla cittadinanza. Lungo Via Zancani è previsto anche il rifacimento dell’asfalto.

Questi interventi hanno causato e causeranno inevitabili disagi, ma si tratta di opere necessarie per restituire servizi ed una viabilità migliore.