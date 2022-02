Sant’Agnello piange la scomparsa dell’82enne Maria Russo vedova Darnala (“Rosetta)

Sant’Agnello. All’età di 82 anni si è concluso il cammino terreno di Maria Russo vedova Darnala, affettuosamente conosciuta come “Rosetta”. A darne il triste annuncio i figli Clelia, Angela e Mimmo, il genero Tonino, i fratelli Franco e Gennaro, la sorella Lillina, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

I funerali saranno celebrati domenica 13 febbraio alle ore 12.45 nella Parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello in Sant’Agnello.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.