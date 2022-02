Sant’Agnello: indagine per abuso d’ufficio nei confronti dei consiglieri di maggioranza della scorsa consiliatura. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani:

Ci è stato comunicato che, su esposto di un privato, c’ è un’indagine per presunto abuso d’ufficio che riguarda i consiglieri comunali di maggioranza, della passata consiliatura, che in consiglio comunale, nel lontano marzo 2017, diedero l’ok, su richiesta di parte, ad una delibera per la realizzazione di un parcheggio in un’area già dismessa.

Si tratta del parcheggio a raso presente in via San Sergio. Un’area di sosta a rotazione ed uso pubblico in alternativa ad un parcheggio multipiano nello stesso luogo.

Parcheggio tutt’ora in funzione, in una zona totalmente sprovvista di aree di sosta, che è servito a decongestionare il traffico e permesso la sosta a favore dei cittadini e per le attività commerciali del luogo.

Anche se diventa sempre più difficile amministrare e realizzare interventi nel solo interesse della nostra comunità, confidando totalmente nella magistratura che è giusto verifichi l’operato amministrativo, siamo sereni e certi di dimostrare presto la legittimità degli atti!

Per trasparenza vi terremo aggiornati sull’evoluzione della vicenda. Continuiamo ad impegnarci per la nostra Sant’ Agnello!