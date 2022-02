Sant’Agnello, i 90 anni del Dott. Giacomo Sagristani e gli auguri del figlio Piergiorgio, sindaco della città

Sant’Agnello. Il Dott. Giacomo Sagristani festeggia i suoi 90 anni in compagnia degli affetti più cari. A renderlo noto il figlio Piergiorgio, sindaco della città, che ha voluto pubblicare gli scatti di questo momento felice per fare gli auguri al suo papà in occasione del suo compleanno.

Tutta la redazione di Positanonews formula al Dott. Sagristani i più sentiti e calorosi auguri in questo giorno speciale.