Sant’Agnello, Housing Sociale: appartamento in vendita a oltre 600 mila euro

Ben 620 mila euro. E’ questo il prezzo del nuovissimo appartamento del complesso residenziale di Sant’Agnello, messo in vendita di recente. L’abitazione si trova al piano terra e si sviluppa su 125 metri quadrati, con tanto di giardino privato, pannelli solari e molti altri comfort. C’è inoltre la possibilità di acquistare, con trattativa a parte, un box auto di 40,00 mq situato al piano seminterrato dello stesso fabbricato. L’immobile fa parte dell’Housing Sociale di Sant’Agnello, per il quale sono ancora in corso attività dei magistrati dopo l’epopea che nel corso degli anni ha fatto avanzare le proteste da parte degli assegnatari delle abitazioni, che si sono visti privati – a causa di un sequestro – delle case che gli spettano di diritto. Una nuova udienza si terrà il prossimo 7 aprile con la convocazione del sindaco Piergiorgio Sagristani e la maggior parte dei componenti della precedente amministrazione, i titolari delle società che hanno realizzato il fabbricato, il Ctu del Tribunale di Torre Annunziata, il capo dell’Ufficio tecnico di allora.