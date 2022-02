Sant’Agnello, fondi PNRR per la messa in sicurezza dei valloni di via Balsamo e Viale dei Pini, chiesti 2,5 milioni. “La messa in sicurezza delle zone a rischio idrogeologico è una priorità per la nostra Amministrazione – ha affermato il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani -. Per quest’obiettivo è stato predisposto un progetto per superare alcune criticità presenti nei tratti di alvei sotterranei che incidono sulle aree sovrastanti urbanizzate.

Il progetto oggi è stato approvato in Giunta e proposto per l’accesso ai fondi messi a disposizione dal PNRR.

I tratti interessati riguardano il rivolo S Filippo, sottostante i giardini pubblici adiacenti Viale don Minzoni, il rivolo San Giuseppe-Vallone Croce nel tratto sottostante via Aniello Balsamo e il tratto di rivolo tombato sottostante Viale dei Pini, tra Via lauro e Via Zancani.

Dai rilievi eseguiti sull’ intero percorso dei rivoli sotterranei realizzati dopo le storiche colmate, sulle quali si snodano Viale dei Pini e buona parte di Via Balsamo, sono emerse diverse criticità che possono condizionare il buon deflusso delle acque lì canalizzate e la sicurezza di alcuni tratti di strada sovrastanti.

L’impegno è restituire alla comunità ed all’intero comprensorio strade ed aree sicure ed utilizzabili”.