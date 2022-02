Sant’Agnello, Dott.ssa Grazia Formisano: “Laboratorio di analisi dell’ASL bloccato a causa degli hacker”

Il laboratorio di analisi dell’ASL di Sant’Agnello da tempo non è operativo creando molti disagi agli utenti, in particolare alle persone affette da particolari patologie che devono periodicamente sottoporsi ad analisi per monitorare il proprio stato di salute.

Sul punto abbiamo intervistato in esclusiva la Dott.ssa Grazia Formisano dell’ASL la quale ha precisato che il problema non è legato né all’aziena né all’ASL ma a degli hacker che si sono introdotti nel sistema bloccandolo. La Dott.ssa ha aggiunto che si sta lavorando alacremente per riuscire a risolvere il problema e si spera di sbloccare la situazione a giorni: «E’ uno stato di fatto che sta creando anche a noi dei disagi perché vorremmo offrire il meglio ai nostri utenti ed inoltre sta comportando anche degli importanti problemi amministrativi perché tutto il sistema delle fatturazioni è bloccato».

Ringraziamo la Dott. Grazia Formisano per la sua gentilezza e disponibilità.