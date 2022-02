Sant’Agnello: continua oggi con la ristorazione il primo Recruiting Day Turistico del 2022. Continua OGGI con la RISTORAZIONE, alle 1430 al SEVEN HOSTEL di S.Agnello, il primo RECRUITING DAY TURISTICO 2022. Già ieri sera le prime OFFERTE DI LAVORO ai giovani per la prossima stagione nel TURISMO E LA RISTORAZIONE!

Hanno avviato la due giorni sul turismo, e si sono battuti bene, i ragazzi delle classi turistiche dell’Istituto Superiore Carlo Levi di Portici, nell’appuntamento promosso da ScuolaLavoroTurismo, associazione di promozione sociale di Castellammare di Stabia e Lavorint spa, agenzia del lavoro nazionale, che si sta svolgendo al SEVEN HOSTEL di S.Agnello

Dopo la presentazione alle due classi turistiche del Levi, 4T e 5T da parte dell’agenzia del lavoro Lavorint, IL FUTURO INIZIA CON IL LAVORO, TU CHE LAVORO VUOI FARE DA GRANDE, anche una decina di ragazze del’Istituto di Portici si sono cimentate, per la prima volta nella loro vita, con i colloqui di lavoro, cui hanno preso parte oltre 35 hotel e aziende turistiche per selezionare il personale per tutte le figure turistiche e ristorative. Già ieri sera annunciate le prime OFFERTE DI LAVORO 7 giovani saranno assunti per l’estate da un agenzia di animazione turistica di Lecce mentre un hotel di Castellammare annuncia l’assunzione di cameriere!

Nonostante le quarantene Covid abbiamo falcidiato in maniera rilevante e ridotto la partecipazione sia degli hotel che dei candidati, il colpo d’occhio al Seven Hostelieri sera era impressionante, come testimoniano i video adesso in via di pubblicazione su You tube! L’organizzazione e’ stata messa a dura prova perche ad un certo punto sono finiti i tavolini da assegnare a ciascuna azienda partecipante e ci si è organizzati con mezzi di fortuna. Oggi torneranno di nuovo una parte degli alberghi ma sarà soprattutto la giornata dedicata alla ristorazione con Pub/Bar/Ristoranti ecc, tantissime le offerte di lavoro a disposizione dei disoccupati che torneranno al Seven Hostel Lavorint ha presentato ieri alle aziende presenti i vantaggi della somministrazione lavoro che è la forma contrattuale con il tasso di occupabilità piu alto –permette una maggiore velocità nella ricerca di lavoro. Consente alle aziende di non impegnarsi a tempo indeterminato se non si hanno le idee chiare sulla scelta professionale ScuolaLavoroTurismo pur soddisfatta dagli indubbi risultati raggiunti sta pensando ad una modifica della formula dei colloqui, la scelta di selezione di tipo generalista, decine di figure professionali ricercate tutte assieme non consente di raggiungere tutte le tipologie professionali. Ieri erano praticamente assenti i tour operator il settore turistico piu colpito dalla pandemia. Si pensa quindi a giornate dedicate ad una singola figura professionale tipo LA GIORNATA DI RECLUTAMENTO DEL CAMERIERE, e cosi via- Fondamentale in ogni caso resta la formazione professionale riprendono a tambur battente tutti i corsi gratuiti online promossi dall’ente formativo di Castellammare di Stabia, in convenzìone con enti accreditati da INGLESE, INGLESE TURISTICO SOCIAL MEDIA –oggi pomeriggio la due giorni sul turismo sarà chiusa con la premiazione di Elena Daniela Carp, una ragazza rumena, da tre anni fa corsi di DIRITTO MIRATO d’inverno mentre d’estate lavora al Tiberio Palace un 5 stelle di lusso di Capri,dove sta facendo una brillante carriera manageriale anche grazie alla sua determinazione invernale nella formazione!