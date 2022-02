Sant’Agnello, al Seven Hostel il primo recruiting day turistico del 2022: 150 stagionali e disoccupati e 60 hotel delle due costiere!

Saranno i giovanissimi delle classi turistiche 4 T e 5T dell’Istituto Superiore Carlo Levi di Portici, accompagnati dalle prof.sse De Giulio, De Stefano, De Manes, ad aprire la due giorni su turismo e ristorazione 200 stagionali e candidati al lavoro turistico alberghiero e 60 hotel e aziende delle due costiere ma anche di altre regioni sono stati convocati da ScuolaLavoroTurismo associazione di promozione sociale di Castellammare di Stabia e Lavorint spa agenzia del lavoro nazionale con oltre 40 sedi in tutta Italia. La selezione per lavorare nel turismo e nella ristorazione, si svolgerà al SEVEN HOSTEL di S.Agnello l’8/9 febbraio dalle 1430 per due giornate consecutive.

La due giorni si aprirà l’8 febbraio alle 12.45 con la presentazione alle due classi turistiche del Levi, da parte dell’agenzia del lavoro Lavorint. IL FUTURO INIZIA CON IL LAVORO, TU CHE LAVORO VUOI FARE DA GRANDE? Alle 14 il via ai colloqui di lavoro, cui parteciperanno 60 hotel e aziende turistiche che selezioneranno personale per tutte le figure turistiche e ristorative

Gli Hotel e le strutture turistiche completeranno proprio nella due giorni del Seven Hostel le brigate per la prossima stagione turistica 2022. Ci sono tanti Hotel dalla costiera sorrentina, più di 20 gli hotel della costiera presenti, ma si preannuncia massiccia anche la presenza dalla costiera amalfitana con Hotel di Positano, Praiano, Ravello ecc. e da tutte le roccaforti del turismo campano. Massiccia come sempre la partecipazione di Castellammare di Stabia, con l’ Hotel Europa, dove ScuolaLavoroTurismo ha la propria ScuolaAlbergo, ma anche Hotel Villa Cimmino, Hotel La Panoramica, Relais La Fornace, per la prima volta al Recruiting day il nuovo Hotel Stabia

Per la prima volta domanda e offerta di lavoro sono stati incrociati in largo anticipo rispetto all’evento, molti candidati infatti hanno preparato oltre al cv un vocale di presentazione personale che viene inviato nel gruppo WhatsApp alle aziende partecipanti che in queste ore stanno già spulciando cv su cv per trovare le candidature più adatte alle loro esigenze aziendali e poter cosi chiudere poi il reclutamento nella due giorni del Seven Hostel.

Anche gli studenti del Levi hanno dato il loro contributo ad una revisione efficace del proprio curriculum più funzionale alle esigenze di un comparto, quello del mondo del lavoro turistico che fa della praticità e concretezza, la cifra della propria identità Puopolo Roberta e Gaia Castaldi entrambe 18 anni della VT, utilizzando il format cv di ScuolaLavoroTurismo, hanno infatti proposto un modello di cv essenziale tutto in una sola pagina evidenziando in modo integrato competenze professionali – linguistiche di istruzione e formazione, mettendo al centro cv, le esperienze lavorative per quanto ancora poco numerose vista la giovanissima età.

Nello de Martino, giornalista, autore e conduttore televisivo Telecapri fara’uno speciale sul Recruiting Day affiancherà Pasquale Bruno(ScuolaLavoroTurismo) e Giuseppe Grimaldi (Lavorint) nella conduzione di un evento che assegnerà il 9 Febbraio al termine della due giorni di lavoro e formazione il primo premio Diritto Mirato ai corsisti che maggiormente si sono distinti nei percorsi di riqualificazione delle competenze finanziati dal Fondo Forma.Temp a confermare l’importanza che i promotori della manifestazione assegnano al fondamentale settore della formazione

ScuolaLavoroTurismo e Lavorint rivolgono un appello ai ritardatari, aziende e candidati, a prenotarsi al più presto, per favorire una ordinata organizzazione della due giorni, dove oltre a portare, green pass, mascherina e il curriculum è opportuno mantenere un comportamento esemplare anche nella gestione delle file per accedere ai colloqui. Dopo tanti mesi di file per motivi sanitari, finalmente una fila(gli organizzatori assicurano che sara smaltita in pochi minuti)per andare a lavorare nel turismo! Dalla Campania e dal cuore della Penisola Sorrentina si alza il grido di un TURISMO e una RISTORAZIONE che vogliono ripartire alla grande in questo 2022 appena iniziato

INFO -RECRUITING DAY WhatsApp 345-2317893