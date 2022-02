San Vito Positano con l’Atletico Pagani offese dal pubblico. Non è la prima volta che sentiamo che i nostri della perla della Costiera amalfitana subiscono ingiurie , sembra che con la squadra dell’agro nocerino – sarnese vi siano stati dei precedenti . Non sappiamo se siano casi isolati ed episodici o altro, però in questa categoria succede troppo spesso. Per fortuna a Tramonti, dove si è tenuta la partita, arbitro e guardalinee hanno avuto polso el gestire la situazione . Comunque per i nostri colori è un momento di riflessione e ci vorrebbe una scossa alla squadra.