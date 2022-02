San Valentino: l’amore è nell’aria all’Asilo Luigi Rossi di Positano. L’amore è nell’aria quest’anno come ogni anno l’Asilo Luigi Rossi dà risalto alla Festa dell’amore, perché San Valentino non è solo per gli innamorati ma per tutti quelli che si vogliono bene. Si racconta infatti che il santo accoglieva i bambini nel proprio giardino perché giocassero liberamente e la sera dava loro un fiore da portare alle loro mamme in segno d’ amore.

Amore è il leitmotiv del percorso didattico-educativo dell’istituto. I bambini, attraverso l’educazione alla gentilezza e alla tolleranza, iniziano un percorso di apertura al dialogo, all’ascolto e alla condivisione.

Non è mai troppo presto per attivare questo itinerario fondamentale per lo sviluppo emotivo- relazionale.

L’intera settimana è stata dedicata ad attività laboratoriali: i bambini hanno messo in campo le loro abilità artistiche realizzando lavoretti da regalare ai loro cari per esprimere l’amore che portano nel cuore.

L’amore è veramente nell’aria e i bimbi della Luigi rossi dalla loro finestra augurano buon san Valentino a tutto il paese.