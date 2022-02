Salerno: Nico Senatore ospite del programma “Avanti Un Altro Pure Di Sera”. Nico Senatore, cantante e micro influencer della provincia di Salerno, è stato ospite del programma televisivo “Avanti Un Altro Pure Di Sera”. Il giovane Nico, classe ’95 è giunto sulle reti Mediaset con la sua simpatia e la sua mania per i peluches nella puntata speciale “Manie Vs Artisti” andata in onda domenica 30 gennaio 2022.

Nico non è riuscito ad affrontare la sfida finale, ma non ha sfigurato affatto, rispondendo correttamente alle tre domande.