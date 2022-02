Salerno, incidente lungo l’Autostrada A2: tir si scontra contro guardrail. Nel corso della giornata di oggi, un tir di grandi dimensioni si schiantato contro il guardrail dell’autostrada A2, nel tratto di strada poco prima del comune di Campagna in provincia di Salerno.

Non sono ancora state accertate le cause che hanno portato allo schianto. L’impatto è stat stato tremendo. Infatti, in seguito al colpo, il veicolo si è ribaltato sull’asfalto, arrestandosi nel mezzo della carreggiata. Il conducente fortunatamente non ha riportato ferite gravi, fatta eccezione per qualche contusione e ovviamente lo stato di shock in seguito all’accaduto.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e dell’ANAS si sono apprestati a raggiungere la zona interessata per risolvere la situazione nella maniera più repentina possibile e permettere ai veicoli di riprendere a circolare regolarmente e in condizioni di sicurezza.

Nelle ore successive allo schianto si sono creati ingorghi stradali e rallentamenti lungo l’autostrada per via dell’accaduto.