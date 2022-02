Salerno incidente al Carmine

Salerno incidente al CarmineMomenti di apprensione, nel centro di Salerno, dove una donna è stata investita da un motorino in via Carmine. Alla guida dello scooter, che a sua volta si è schiantato contro alcuni paletti, c’era un ragazzo, il quale è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’arrivo dell’ambulanza per soccorrere sia la malcapitata che stava attraversando la strada sia il ragazzo che guidava il motorino. Traffico in tilt con carabinieri e vigili urbani sul posto per i rilievi del caso.