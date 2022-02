Salerno: evade dagli arresti domiciliari, fermato ed arrestato dagli agenti del commissariato di Sarno

POLIZIA, SALERNO: EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI. FERMATO ED ARRESTATO DAGLI AGENTI DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI SARNO.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Sarno, a seguito di predisposti controlli di prevenzione e sicurezza nel centro cittadino, hanno tratto in arresto L.M., di anni 39 di Sarno, perché colto in flagranza di reato per il reato di evasione.

In particolare, l’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori, poiché condannato per una serie di reati quali furto semplice, furto aggravato di auto, truffa, insolvenza fraudolenta, possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi, è stato fermato e controllato dagli agenti di polizia mentre circolava liberamente per la città.

Per L.M., è scattato subito l’arresto in flagranza di reato per la violazione dell’art. 385 del codice penale e dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’A.G., in attesa del giudizio per direttissima presso il Tribunale di Nocera ove la sua condotta, in evidente contrasto con l’ordinamento giuridico, sarà valutata, anche ai fini di un eventuale aggravamento della condanna e della relativa modalità di espiazione.