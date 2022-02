Salerno e provincia altri contagi anche in Costiera amalfitana, a Vietri sul mare e Maiori – Ancora contagi nei comuni del salernitano. Sono 342 gli attuali positivi a Fisciano, 13 a Vietri sul Mare, 8 a Maiori, 7 a Campagna, 4 a Sant’Egidio del Monte Albino, 1 a Minori.

I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative regionali e nazionali in vigore. Ricordiamo che, da oggi, la Campania torna in zona bianca.