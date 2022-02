Salernitana:esonerato Colantuono!

Non è bastato il secondo pareggio consecutivo alla Salernitana per restare aggrappata al treno salvezza (Il Venezia quartultimo ha ora nove punti di vantaggio e una gara da recuperare). L’1-1 contro il Genoa ha messo la parola fine all’avventura di Colantuono sulla panchina granata.

Il ribaltone, alla fine, c’è stato. La Salernitana decide di cambiare. In questi minuti è stato infatti comunicato l’esonero di Colantuono, che sul suo futuro, ieri, parlava così: “Ho 60 anni, l’ultimo dei miei pensieri è il mio futuro”.

Al suo posto la Salernitana è piombata su Pirlo. Potrebbe essere lui il dopo-Colantuono se la società granata accetterà le condizioni dell’ex Juve. Pirlo ha dato disponibilità per un contratto lungo, anche in caso di Serie B. I contatti sono avviati e il club deciderà nelle prossime ore, senza dimenticare l’alternativa Castori, ancora sotto contratto.