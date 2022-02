Salernitana:Davide Nicola è il nuovo allenatore

Il ribaltone tecnico fa slittare il secondo allenamento settimanale che sarà guidato da Davide Nicola La seduta d’allenamento in programma alle 10 è stata spostata alle 15. Una decisione “forzata” dalla vicenda del cambio di allenatore dopo gli sviluppi delle scorse ore, con Davide Nicola scelto dalla coppia Iervolino-Sabatini per sostituire Stefano Colantuono (clicca qui per leggere l’articolo).

La Salernitana attende il nuovo allenatore

La decisione di far slittare la seduta d’allenamento odierna appare inevitabile. Bisogna prima ufficializzare l’esonero di Stefano Colantuono (ieri regolarmente in campo ad allenare Ribery e compagni) e mette nero su bianco l’accordo col nuovo allenatore che sarà Davide Nicola, specialista in salvezze, il quale raggiungerà Salerno in giornata per dirigere il primo allenamento da tecnico della Salernitana. L’allenatore originario di Luserna San Giovanni dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno, con opzione di rinnovo in caso di permanenza in Serie A.

fonte salernitana news