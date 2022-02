Salernitana tartassata dagli arbitri,col Bologna un disastro

Salernitana–Bologna, valida per la 27ª giornata di Serie A, è stata diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi. Il fischietto di Molfetta si è reso protagonista, complice il VAR, di un episodio molto discutibile.

Salernitana-Bologna, la partita dell’arbitro

Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, ha diretto il match tra Salernitana e Bologna. Per il fischietto pugliese si è trattato del settimo incontrodi questa Serie A 2021-2022. Dopo un inizio di stagione stabilmente nel massimo campionato italiano, ha cominciato ad arbitrare partite nella serie cadetta. Il match dello Stadio ‘Arechi’ è stato, quindi, una sorta di ritorno.

La sua direzione è stata alquanto discutibile: pesano, infatti, un rigore non dato ai granata (qui sono complici Orsato, VAR, e Giallatini, AVAR) e almeno un giallo non dato a Medel. Quest’ultimo ha commesso, nel corso della partita, numerose entrate fallose. Sebbene non fossero pesanti o pericolosi, questi interventi avrebbero meritato quantomeno un cartellino giallo per essersi ripetuti costantemente nei 90 minuti. In generale si è trattata di una direzione confusa.

Gli episodi del primo tempo

La prima ammonizione arriva dopo pochi minuti. Al 7′ Ranieri ferma Orsolini in scivolata durante un contropiede del Bologna. L’azione si sviluppa in seguito ad un’offensiva granata che ha visto Verdilamentare un tocco con la mano da parte di De Silvestri. Il tocco c’è, ma il braccio è attaccato al corpo. C’è anche l’ammonizione: Ranieri è troppo irruento ed entra in ritardo su Orsolini, che si era già liberato del pallone.

Al 16′ Ayroldi fischia un fallo in favore del Bologna: Mazzocchi e Hickey si contendono il pallone. Per l’arbitro il terzino della Salernitana commette fallo, ma questa chiamata sembra molto generosa: entrambi i giocatori sbracciano, con il rossoblù che quasi colpisce al volto il granata. Forse sarebbe stato meglio lasciar proseguire l’azione.

Il rigore non concesso

Ecco il momento clou. 27′: viene assegnato un rigore alla Salernitana. Ribéry si appresta a calciare in porta, ma viene toccato da Orsolini che arriva alle sue spalle. L’arbitro fischia il penalty, ma Orsato e Giallatini, dalla sala VAR, non sono dello stesso parere. Ayroldi viene chiamato al monitor per visionare quanto accaduto e cambia decisione. Viene, di conseguenza, assegnata una punizione per il Bologna. Per la direzione della gara è stato il numero 7 granata a calciare il polpaccio dell’ala del Bologna. La decisione è molto discutibile, ci si chiede: è possibile per un giocatore che sta per calciare, e che ha già compiuto il movimento decisivo, sapere che alle sue spalle un avversario sta per mettere la gamba tra il suo piede ed il pallone? Ribéry, ovviamente, non aveva affatto l’intenzione di colpire Orsolini, mentre quest’ultimo ha compiuto volontariamente un’azione di disturboai danni del capitano della Salernitana. Il rigore c’era. L’errore è grave.

Minuto 36: viene data una punizione per i padroni di casa, ma sembrerebbe essere la scelta sbagliata. Éderson lascia il piede abbastanza alto e De Silvestri, nel tentativo di raggiungere il pallone, prova a calciare entrando in contatto con la pianta del piede del brasiliano. È Éderson a commettere un fallo, qui, e non il terzino degli ospiti.

Gli episodi del secondo tempo

Nella ripresa, al 49′, Medel commette un’infrazione. Il cileno interviene in scivolata su Verdi. Il tackle non è pericoloso o cattivo, ma si tratta del quarto fallo del giocatore rossoblù. Medel avrebbe meritato un giallo.

59′: giallo ingiusto per Soriano. Il capitano dei felsinei prende il pallone entrando in scivolata. Coulibaly si prende il fallo esagerando: viene toccato leggermente e solo dopo aver perso il possesso.

Al 61′ Ayroldi vede un fallo di Fazio su Medel. Il difensore granata allarga il braccio per prendere posizione, non lo tende irregolarmente (non è alto e teso). Il cileno viene toccato all’altezza della spalla, ma si getta a terra toccandosi prima il volto. La punizione è generosa. Un minuto più tardi lo stesso Medel commette l’ennesimo fallo e resta impunito.

Minuto 70: anche Coulibaly riceve un cartellino. Un paio di minuti prima aveva commesso un fallo su una ripartenza degli ospiti. Qui Ayroldi è bravo: lascia proseguire l’azione concedendo il vantaggioe si ricorda, nonostante passino quasi due minuti, di dover sanzionare il maliano.

76′: ennesimo intervento di Medel su Djuric. Ancora una volta viene concessa solo la punizione. Con l’ex Inter l’arbitro continua ad essere troppo buono. Tre minuti più tardi Arnautović entra nella lista dei cattivi. La partita è più nervosa e l’austriaco interviene in maniera piuttosto scomposta su Gagliolo, che si stava liberando del pallone.

fonte salerno sport 24