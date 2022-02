Salernitana-Spezia: inizia un nuovo campionato per i granata,le probabili formazioni

Inizia il nuovo campionato della Salernitana e per i granata c’è subito lo scontro diretto con lo Spezia che, alla luce delle vittorie ottenute da Udinese, Sampdoria e Cagliari e dei punti conquistati da Bologna, Empoli e Genoa, assume ulteriore rilevanza. Mister Colantuono schiererà i suoi col 4-3-2-1 e si affida a Frank Ribery, che sarà preferito a Bonazzoli. I granata scenderanno in campo con Sepe tra i pali; Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri in difesa; Lassana Coulibaly, Radovanovic e Kastanos in mediana; Verdi e Ribery alle spalle di Djuric, che dovrebbe essere preferito a Mousset. A gara in corso ci saranno diverse staffette, il tecnico romano dovrebbe utilizzare tutti e cinque i cambi a sua disposizione per dare respiro a chi non ha i 90 minuti nelle gambe.

Lo Spezia risponderà col 4-2-3-1: Provedel in porta; il pacchetto arretrato sarà composto da Amian, Erlic, Nikolau e Reca; Kiwior e Sala daranno quantità; Maggiore sarà l'elemento di raccordo tra centrocampo ed attacco coi suoi inserimenti senza palla; Verde e Gyasi agiranno ai lati di Manaj. Dirigerà l'incontro il signor Paolo Valeri di Roma 2.

Stadio Arechi ore 20,45 fonte lira tv