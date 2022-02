Salernitana: Ribery coinvolto in un incidente stradale,indisponibile per venerdì

Nottata di paura per Franck Ribéry. Il calciatore francese è rimasto vittima di un incidente nella notte, nella zona Laura di Paestum, mentre viaggiava a bordo della sua auto pare guidata da un’altra persona; sul posto è accorsa subito una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli. Nulla di grave fortunatamente per il giocatore che è stato però trasportato al vicino ospedale di Battipaglia per una ferita alla testa; la prognosi sarà di sette giorni e quindi Ribéry salterà Inter-Salernitana di venerdì. Ancora da accertare le cause del sinistro, pare che il conducente abbia perso il controllo della sua auto, un’Audi sportiva, finendo fuori strada.

AGGIORNAMENTO ORE 14.25 – Arriva anche una nota ufficiale della Salernitanaper chiarire le dinamiche del sinistro che hanno coinvolto nella notte Ribéry: “A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni”

fonte salernitana news