salernitana: Ora pensa a fare piu punti possibili

Potrebbero servire 22-23 punti o di più per raggiungere la salvezza, chiudere a 35-36 punti di solito significa rimanere in serie A. Ma è una tabella di marcia che può cambiare, la quota salvezza può alzarsi o abbassarsi a seconda di tanti fattori e di come le squadre si presentano al rush finale del campionato. La Salernitana, in ogni caso, deve fare tanti punti, poi col tempo si scoprirà quanti ne servono effettivamente. Al momento la Salernitana ne ha 8 di distacco dalla coppia Cagliari e Venezia ma con una (rispetto al Venezia) e due partite (rispetto alle altre) in più da giocare. Altro fattore da non sottovalutare è che la squadra granata è in vantaggio negli scontri diretti con il Genoa, ha vinto anche la partita d’andata fuori casa col Venezia ed ha pareggiato col Cagliari sempre in trasferta. Come dice spesso anche il direttore sportivo Walter Sabatini, non bisogna fare troppi calcoli ma pensare a lavorare e vincere più partite possibili, cercando di strappare punti anche alle big, a cominciare dalla sfida difficilissima di domani contro la capolista.

fonte tuttosalernitana.com