Salernitana :oggi presentato il mister Nicola

Ho capito subito di essere in una piazza importante, qui c’è un amore fuori dal comune per la Salernitana“. Si è presentato così Davide Nicolain conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Salernitana. L’ex Torino e Genoa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, dopo la firma sul contratto fino a giugno.

Ho trovato un gruppo che ha predisposizione al lavoro ed è fondamentale. Abbiamo consapevolezza che occorre qualcosa di diverso per ottenere risultati migliori. Ci stiamo concentrando esclusivamente sul lavoro in campo e vogliamo ottenere il massimo possibile. Non voglio vivere di speranze. Ho grande volontà e desiderio. C’è poco tempo e un bel percorso da fare, ma se sono qui è perché ci credo“, ha detto Nicola. L’allenatore ha già ottenuto delle salvezze molto complicate in carriera

Il nuovo allenatore della Salernitana si è soffermato sulle possibilità di progetto della società: “I margini di miglioramento qui sono importanti, mi sono già fatto una idea ben precisa con le partite che ho visto. Siamo una società nuova, c’è un progetto serio e ci sono persone competenti ed affermate. Voglio assolutamente farne parte. Sono totalmente concentrato su questi tre mesi, del futuro mi interesserò al momento opportuno“. Infatti Nicola ha firmato un contratto fino al termine della stagione ma con un’opzione particolare per il rinnovo

Infine, Nicola ha parlato di ciò che si aspetta dalla squadra, che dovrà raggiungere un obiettivo difficile: “La salvezza si può raggiungere con coraggio, capacità e organizzazione. Non ho la sfera di cristallo, quindi non so cosa otterremo, ma dobbiamo credere ciecamente nel traguardo in modo da toglierci delle soddisfazioni. Il nostro atteggiamento è fondamentale e dobbiamo attuare ciò che ho in testa. Voglio che la squadra si esprima al massimo delle proprie potenzialità“.

Fonte Gianluca di marzio.com