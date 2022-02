Salernitana oggi ha ripreso ad allenarsi,testa già al Bologna.

Dopo il pari col Milan e la domenica di riposo, nel primo pomeriggio la Salernitana si è ritrovata per la ripresa degli allenamenti. Davide Nicola deve dare un occhio all’infermeria in vista della sfida contro il Bologna. Contro i rossoblu spera di esserci Verdi che, dopo l’assenza di sabato per affaticamento, oggi ha svolto un lavoro a parte e spera di tornare in gruppo nei prossimi giorni. Dal match col Milan sono usciti malconci Ribéry, Radovanovic ePerotti. Il francese, sostituito al 24′ della ripresa, deve fare i conti con un risentimento al gemello destro, gli esami hanno evidenziato sempre un risentimento, ma al gemello sinistro, invece per Perotti; per Radovanovic uscito dopo appena un quarto d’ora, distorsione alla caviglia sinistra. Tutti e tre hanno svolto fisioterapia e saranno attenzionati dallo staff medico. Si è rivisto anche Strandberg, rientrato in città, che si è allenato a parte, con lui anche Gyombér, Ruggeri, Schiavone e Mamadou Coulibaly.

Nel pomeriggio il gruppo squadra ha svolto una fase di attivazione in palestra per poi svolgere un lavoro di tecnica dinamica sui principi di gioco. Nicola ha poi diviso la squadra, i calciatori impiegati contro il Milan hanno svolto recupero atletico, per gli altri sgambata contro la Primavera di mister Procopio. Domani nuova seduta alle 10.30.

Fonte salernitana news